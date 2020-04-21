كاتي بيري تنعي قطتها وتنشر صور معها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، مجموعة من الصور لها مع قطتها المدللة كيتي التي توفيت مؤخرا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، عبرت عن حزنها الشديد لفقدان قطتها التي تعتبرها صديقتها في جميع أمور حياتها السعيدة والحزينة، ونشرت مجموعة من الصور تجمعهما على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، ونعتها قائلة: هذا القط محبوب للكثيرين. للأسف ، أكملت كيتي حياتها التاسعة الليلة الماضية. أتمنى أن ترتاح في شرائح سمك السلمون ورز التونة في جنة النعناع البري. كيتي، شكرا على الحضن والرفقة على طول الطريق.

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وكانت النجمة العالمية كاتي بيري قد ألمحت خلال محادثة مع معجبيها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك” إنها ستقيم في لاس فيجاس .

وتنتظر كاتي بيري، طفلتها الأولي من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم، حيث قالت إنها تسعي للموازنة بين كونها “أم” وإنجاز المزيد من أعمالها الفنية وتريد مواصلة حياتها بشكل براق بأحياء الحفلات الضخمة المذهلة وقد تكون إقامتها في لاس فيجاس هي الحل الأمثل لها، وذلك حسب موقع “أي بي سي نيوز راديو”.

وقد أخبرت مصادر لصحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال قبل عام أن كاتي بيري تقوم بجولة غير رسمية في “Colosseum at Caesars Palace” وكان بصحبتها إحدي مسئولي المكان لمناقشة إقامة محتملة للنجمة الشهيرة.