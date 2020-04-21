يسرا ترد على مهاجميها بسبب مواصلة التصوير رغم كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية يسرا، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب استكمال تصوير مسلسل “خيانة عهد”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني، رغم انتشار فيروس كورونا.

يسرا، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “الحدث”، إنها سعيدة بعدد النجوم المتواجدين معها في المسلسل والقيمة التي أضافوها للمستوى الفني للعمل.

وأضافت، أن فريق العمل المسلسل يتبع الإجراءات الوقائية اللازمة، من حيث تقليل عدد المتواجدين في الأستوديو، ووجود طاقم طبي يتابعهم، إلى جانب التعقيم المستمر لكل الأماكن والابتعاد عن المصافحة باليد، وهو نفس ما تتبعه المصانع في الفترة الحالية.

كما أكدت أنها تحرص على البقاء في منزلها طالما لم تكن مرتبطة بالتصوير، مشيرة إلى أن تصوير المسلسل مستمر في الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب تعطل العمل لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وعن المطالبة بتوقف التصوير قالت، توقف تصوير المسلسلات يضر بالعديد من الأسر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ووجود التزامات مادية لدى العديد من عائلي تلك الأسر، وأنها تعتبر العمل نعمة كبيرة لا يجب أن تتوقف طالما كانت قادرة.

تطرقت يسرا إلى سبب اختيارها لمسلسل “خيانة عهد” قائلة، إن القصة مختلفة، خاصة أنها تظهر في دور امرأة مهتمة بقراءة الفنجان، وأن رسالة المسلسل هي عدم تصديق قراءة الفنجان والاعتماد عليها، إلى جانب وجود العديد من الأحداث والصراعات والتناقضات الدرامية.

واختتمت حديثها عن مشاركتها في أوبريت “أنت أقوى” مع عدد من نجوم الفن، قائلة، إن التصوير استغرق منها بضعة دقائق، لكنها ترى أن الرسالة التي يحملها الأوبريت مهمة للغاية.

مسلسل “خيانة عهد” من تأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم يسرا، حلا شيحة، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، صبري فواز، هنادي مهنى، وخالد أنور.