محمد رمضان يطلق أغنية البرنس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم المصري محمد رمضان، أغنية جديدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” من أغاني مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “البرنس” والمقرر أن يتم عرضه في رمضان الثادم 2020، والتي تحمل اسم “البرنس” ومن غناء عمر كمال.

وتقول كلمات الأغنية

”انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك ايمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير”.

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وكان محمد رمضان، قد انتهى من تصوير مسلسل “البرنس” المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التي سبقت الزفاف عدة مشاهد في منطقة “الكيت كات” تحديدًا داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.

وعلى جانب أخر، قضى الفنان المصري محمد رمضان، مؤخرا، نهاراً ممتعاً مع ابنته الكبرى «حنين»، وحرص على مشاركة الفانز بتفاصيل اليوم عبر صور تجمعه بها، ظهر فيها يُقبلها ويحتضنها بشكل مؤثر، معلقاً عليها: «حبيبتي حنين محمد رمضان بنتي الكبيرة و أول فرحة في حياتي ربنا يحفظها ويحميها هي وأخواتها علي و كنز ويحفظ أطفالكم جميعاً».

وكان محمد رمضان، قد تزوج مرتين، الأولى عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى «حنين»، وفي نفس العام تزوج من «نسرين عبد الفتاح» ورزق منها بطفلين، «علي» و«كنز».

«»«من ناحية أخرى، يبدو أن رمضان قرر أن يستجم بعد ضغط العمل الذي تعرض له في الفترة الأخيرة للانتهاء من تصوير مسلسله الجديد «البرنس» قبل بدء شهر رمضان الكريم، وسافر إلى الجونة، حيث الطبيعة الساحرة والهواء النقي والبحر، وهناك التقى برجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي انتقل للجونة منذ فترة مع بداية أزمة انتشار وباء كورونا في مصر.