شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبى: أجلت موعد زفافى لحين انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك من خلال بعض اللأرقام التي طرحتها عليه الإعلامية شيرين حمدي ليقول بماذا تمثل له ، وتعرفنا من خلال تلك الفقرة أن ٤ يناير هو يوم ميلاد محمد الشرنوبي ، وأنه لم يطرح سوي ألبوم واحد فقط ومعاد الألبوم القادم في ٢٠٢١ ، وأن أول عمل يقدمه كممثل كان عام ٢٠٠٨، وكان حينها لم يتخط عمره اثني عشر عاما .
وصرح الشرنوبي خلال اللقاء أنه تعرف علي خطيبته راندا والتي يوافق عيد ميلادها يوم ٢٨سبتمبر ، قبل الخطوبة وكانا مجرد أصدقاء ، إلي أن تقابلا صدفة في الساحل ومن هنا بدأت العلاقة تتوطد حتى بدأت قصة الحب ، وأضاف كان من المفترض أن يكون موعد الزفاف الشهر القادم وبسبب منع التجمعات تم تأجيله إلى أن تنتهي أزمة كورونا .
وعبر الشرنوبي عن حبه الشديد لمحمد صلاح عندما سئل عن رقم ١١، وقال أتذكر به صلاح دائما ، فأنا من عشاقه وأفتخر به كونه مصريا فأصبح مثله مثل الأهرامات عند الغرب .
وصرح الشرنوبي بأنه أكتشف أن رقمه المميز هو الرقم "٨" بالصدفة ، حينما قام أحد معجبيه بتجميع مقتطفات من لقاءاته في فيديو له وهو يضرب المثل في كل شيء برقم ٨ ، على سبيل المثال " بقالي ٨ ساعات ، في ٨٠ شخص ، ٨ دقايق وهكون جاهز " .
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