شكرا لقرائتكم خبر عن "ممسكا بجيتار".. عمرو سعد يعد الأومليت على أنغام الموسيقى بتيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو كوميدى، حرص الفنان عمرو سعد، على إعداد الأومليت بطريقة فنية حيث قام بإعداده على نغمات الموسيقى، وسط حالة البهجة من جمهوره، وعلق قائلاً :"مفاجأة تحدي المطبخ".





يظهر الفنان عمرو سعد يقوم بعمل الاومليت خلال وضع البيت والطماطم والملح والفلفل لينتهي ويقوم بعدها بالعزف على الجيار إلى أن كلبه قام بتناول الطعام بدلا منه ليصاب بصدمة كبيرة.

@amrsaad.official مفاجأة تحدي المطبخ ????##تحدي_المطبخ##عمر_سعد♬ original sound - spence

أعلن النجم عمرو سعد انتهاء وتجهيز المدافن الخاصة بعائلته، واضعا إياها تحت أمر الأطقم الطبية، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم : هلْ جزاءُ الِإحْسَانِ اِلاّ الإحْسَان ُ فَبِأَي ّ آلاءِ رَبكُما تُكَذِبانً، بحمد الله انتهينا من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية".





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واضاف :" هؤلاء أصحاب الفضل والذين أحسنوا ومازالوا يحسنون بكل مهنية وحب وضمير إلينا فهم خط الدفاع الرحيم للإنسانية".

وأرفق المنشور برقم خاص وهو 00201006954435 وده رقم لتطبيق الواتساب فقط للتواصل مع الحالات إن شاء الله والترتيب، موجها الشكر لطبيبات وأطباء مصر والفرق الطبية المعاونة، ووجه أيضا الشكر لوالدته وأفراد أسرته.

كان عمرو سعد قد دعم الفريق الطبى فى مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتوفير الملابس الطبية الوقائية لحمايتهم، وذلك لمائة شخص، مؤكدا على أن مصر ستعبر الأزمة بوقفنا بجوار بعضنا البعض.

ونشر عمرو سعد فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، يوضح فيه أن يدعم الفريق الطبى بالتبرع لتوفير الملابس الطبية لـ100 شخص، وعلق :"مع كل الحب والتقدير لكل فريق طبى وطنى وشجاع .. دعوة لدعم حماية الجيش الأبيض".