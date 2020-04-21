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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفل "المتحدة".. حكيم الأكثر بحثا على جوجل فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حكيم اليوم حفل شم النسيم على ضفاف النيل وتمت إذاعة الحفل على قنوات on و dmc ومنذ ظهور حكيم على المسرح وتقديم فقرته الغنائية أصبح الأكثر بحثا على جوجل ، وذلك فى الحفل الذى نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
حكيم حرص على إشعال الأجواء الحماسية في الحفل بأغنياته التي يعشقها جمهوره وجاء نجاح الحفل بعد تصدره مؤشر البحث جوجل . وقدم خلال الحفل أشهر أغنياته مثل "رمضان كريم" وأغنيات ألبومه الجديد ؛ " الراجل الصح ، قلبي يا ناس ،سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، ،الجارسون، رقصونى ،آه بحبه ،الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة.
كان المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أكد أن ذلك الحفل تأكيد على حرص القنوات لتقديم محتوى مميز للمشاهد أثناء قضاءه تلك المناسبة فى البيت ويأتى ذلك وفقا لتكليفات مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسى والتي تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب.
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