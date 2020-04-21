شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفل "المتحدة".. حكيم الأكثر بحثا على جوجل فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حكيم اليوم حفل شم النسيم على ضفاف النيل وتمت إذاعة الحفل على قنوات on و dmc ومنذ ظهور حكيم على المسرح وتقديم فقرته الغنائية أصبح الأكثر بحثا على جوجل ، وذلك فى الحفل الذى نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكيم حرص على إشعال الأجواء الحماسية في الحفل بأغنياته التي يعشقها جمهوره وجاء نجاح الحفل بعد تصدره مؤشر البحث جوجل . وقدم خلال الحفل أشهر أغنياته مثل "رمضان كريم" وأغنيات ألبومه الجديد ؛ " الراجل الصح ، قلبي يا ناس ‏،سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، ،الجارسون، رقصونى ،آه بحبه ،الموضة ‏السنة دي، الصعيدي يا دولة.‏

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كان المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، قد أكد أن ذلك الحفل تأكيد على حرص القنوات لتقديم محتوى ‏مميز للمشاهد أثناء قضاءه تلك المناسبة فى البيت ويأتى ذلك وفقا ‏لتكليفات مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسى والتي ‏تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي ‏للمصريين في هذا الوقت الصعب.‏