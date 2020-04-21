شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: أؤمن بنظرية المؤامرة.. وكورونا اتعمل لشىء معين وسيزول قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إليسا التحية والشكر للجيش الأبيض فى كل مكان بالعالم، مشددة على أن المنظمة الطبية هي التي تقاتل في الصفوف الأمامية وتواجه جائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، وتابعت: "يقفون فى الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عنا".

وأضافت إليسا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أن نخفف على الجيش الأبيض ونلتزم بكافة الإجراءات الوقاية والاحترازية ونلتزم بالمنازل، حتى لا نكون عوامل ضغط، وتابعت: "لا بد أن نخفف عنهم المخاطر ونلتزم بالمنازل من أجل مساعدة الجيش الأبيض.. وأنا بوجه ليهم أكبر تحية فى كل مكان بالعالم".

وأكدت إليسا أنها مستبشرة خير بقدوم شهر رمضان الكريم، وتابعت: "رمضان كريم وأن شاء خلال الشهر الكريم نشوف أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن".

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وشددت إليسا على أنها مؤمنة بنظيرة المؤامرة وهذا رأي شخصي بالنسبة لها، وتابعت: "أنا متأكدة أن هذا الفيروس اتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريباً".

وتخطت أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرحتها النجمة اللبنانية إليسا حاجز أكثر من 3 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" في 5 أيام وهى من كلمات شادي نور وتوزيع الهامي دهيمة والحان محمد يحيي .

وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.