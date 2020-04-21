شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد الفسيخ..كل سنة وأنتم طيبين".. هكذا هنأ أحمد حلمى جمهوره بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد حلمى على مشاركة جمهوره مقطع فيديو من فيلم "عسل أسود"، الذى جسد من خلاله الشعب المصرى خلال تناوله الفسيح والرنجة في شم النسيم، وعلق قائلا: "بعد الفسيخ .. كل سنه وانتو طيبين".

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جسد الفنان أحمد حلمى، شخصية شاب اسمه مصري جاء إلى مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضى فترة شبابه هناك بينما لم يعتد على العادات والتقاليد المصرية، حيث يصطدم بالواقع، ليجرب أول مرة تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، حيث أصيب بعدها بالإعياء الشديد.

يشار أن راديو النيل طرح برومو المسلسل الإذاعى "لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد ويشاركهما البطولة أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف، ويذاع فى تمام الساعة ‏‏3.30 مساء قبل الإفطار.‏

ويعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة ‏السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى ‏الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.‏

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في ‏بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي ‏لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن ‏هناك فيلمين تخطيا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".‏