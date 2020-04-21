شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبده: أنا إنسان "بيتوتى" ومتأقلم مع الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد عبده إنه متأقلم تماماً مع الحجر المنزلى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كونه إنسانا يفضل الجلوس فى المنزل، وتابع: "أنا فى الأصل إنسان بيتوتى ودائماً أحب أجلس فى البيت.. الحاجة الوحيدة اللى نقصانى السفر لأنى إنسان بحب السفر".

وأضاف "عبده"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن ابناءه متواجدون فى العاصمة الفرنسية باريس، ولذلك يحب السفر إليهم، وتابع: "وحتى لما بروح باريس بقعد فى البيت".

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وأكد الفنان محمد عبده أن وقت الأزمات كشف لنا نعيم الأيام الجميلة، مضيفا: "الدنيا فى الحلو والمر ولازم الناس زى ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر"، وأدى مطرب العرب، أغنية، "مساء الخير والطيبة"، على الهواء.

ووجه الفنان السعودى محمد عبده رسالة دعم وتحذير لمواطنى وشعوب الدول الخليجية والعربية، لحثهم على الالتزام بالتوجيهات التى تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفى مقطع فيديو، قال الفنان محمد عبده: "أعزائى المشاهدين فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربى وكل العالم اللى اليوم بيسمعونا.. أولًا الوباء المنتشر اليوم كورونا نحن فى غاية الحذر منه وأرجو إننا نعمل حسابنا وننلتزم بالتوجيهات التى تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة فى جميع العالم".