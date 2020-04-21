شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عادل: احتجت لأفاق جديدة في الخيال لتجسيد دورى فى "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة سارة عادل فى مسلسل "النهاية" للنجمة يوسف الشريف والمنتظر عرضه على قناة ON فى شهر رمضان، حيث تجسد فى العمل دور سليمه هي فتاة في العقد الثالث من عمرها، تمتاز بكونها قوية وناجحة في عملها، تعمل في الأمن ولديها قدرات خاصة، مما جعلها بعد ذلك تخوض حروبا كثيرا كمقاتلة حسبما كشفت لـ"الخليج 365".

وأضافت سارة :"تكمن صعوبة الشخصية في كونها خيالية، كما أنها شخصية لم تقدم من قبل في الدراما المصرية، فكل الأحداث تدور في مدينة خيالية وكذلك الحوار الذي يدور خيالي جدا، وكان علي أن أصدقه جدا بالرغم من أنه لا يمت الواقع بصلة ، لذا كان لابد من فتح أفاق جديدة في الخيال ، حتي تظهر الشخصية حقيقية ، فشخصية سليمة بالنسبة لي تجربة جديدة ومختلفة كما أنها تبعد كل البعد عن شخصيتي الحقيقية .

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مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق، وناهد السباعى، وسهر الصايغ، ومحمود الليثى، وباسل الزارو، وعبد الرحيم حسن، وذكى فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وحسام داغر، وعمر الشناوى، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار خيال علمى فى عام 2120.

يذكر أن أخر أعمال سارة عادل مسلسل حواديت الشانزلزيه وجسدت فيه دور مطربة، اشتهرت بفترة الخمسينيات وما قبل، وتعمل في تياترو ليالي الأنس، ويقع في غرامها بطل العمل إياد نصار، حيث تعد واحدة من خمس سيدات واللاتي يجذبن "إياد" ضمن أحداث المسلسل ، المسلسل بطولة إياد نصار ، مي سليم ، داليا مصطفي ، إنجي المقدم ، چينا سليم وفريدة سيف النصر .