شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عزيز مرقة يطلق "داليا" من الحجر المنزلى ضد زواج القاصرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الاردنى عزيز مرقة أغنية جديدة بعنوان "داليا" من الحجر المنزلى يدعم فيها المرأة لمناهضة الزواج المبكر للقاصرات بأسلوب فنى تشويقي.

وعن كيف يمضى وقته فى الحجر المنزلى قال عزيز مرقة : "مثلى مثل غيرى يجب أن أستعمل الموارد الموجودة عندى فى المنزل، وكل ما لدى حالياً هو استديو وبيانو، لذا أكتب أغانٍ، وأخرج بأفكار جديدة والموسيقى هى فرصة لأجعل المتابعين يشاركون حتى فى الأغانى التى أعمل عليها، سواء بالرسم أو بطرح الأفكار".

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وعن "داليا" يقول مرقة :"بدأت من حلم فى وقتٍ سابق .. حتى استيقظتُ صباحاً، وجلست أمام البيانو، وبدأت بعزف الموسيقى التى سمعتها فى الحلم. وشعرت أنها تعبّر عن حالة خاصة. وتركتها وقتذاك جانباً، وقلت إن وقتها سيأتي".

وعن سر اختيار "داليا" تحديدا يوضح مرقة :"عندما كنت أحضُر حفلات زفاف، وأسمع ‘تلولحى يا دالية‘، كان هناك أمر ما يستفزّنى بهذه الأغنية، وكنت أشعر أن الناس يردّدونها على وقع الموسيقى الإيقاعية من دون التفكير بعمقٍ فى معناها". ويشرح عزيز: "كنت أتخيّل ورقة العنب وهى تتمايل بكل خفة بينما يتلاعب بها الهواء، وكنت أشعر دائماً بأن نظرتنا إلى المرأة تتسم بالخفة.

داليا فى أغنية عزيز هى فتاة الغد، وهى ابنة امرأة تزوّجت بحسب تقاليد محيطها الاجتماعى فى سن مبكرة جداً: "امرأة لا تعرف واقعاً مختلفاً عن بيئتها، تزوّجت بسعادة من دون أن تشعر بأنها مظلومة، وأنجبت داليا". وبما أن الأهل كثيراً ما يرغبون بتكرار تجربتهم مع أبنائهم وبناتهم، ها هى داليا الصغيرة تكبر، لتصبح فتاة فضوليّة ثائرة، تريد أن تحبّ وتبحث عن فارس الأحلام، وتنفتح على الحياة وتختبر السفر والاستكشاف والمغامرة". لكنها تصبح بدورها ضحية محتملة لزواج القاصرات، وهنا يأتى دور الوالدة: "إما الدفاع عنها، وإما أن تقنع ابنتها بضرورة العيش بالطريقة عينها واتباع النهج نفسه..."

داليا التى تبصر النور اليوم عبر "يوتيوب" وقنوات التواصل الإجتماعي، على أن تخرج لاحقاً إلى أثير الإذاعات والمنصّات الإلكترونية المتخصّصة، ليست بطبيعة الحال العمل الوحيد على أجندة المنتج الموسيقى الذى يمضى جزءاً كبيراً من وقته فى المنزل أمام البيانو. وهو على ما يقول فى حالة "عصف ذهني"، تحضيراً لإطلاق أغنية "كلمتين" التى ستغوص من جديد فى الواقع الإجتماعى والنفسى للناس: "أحضّر منذ أكثر من سنة لهذه الأغنية التى تتناول موضوع السلامة الذهنية بأسلوب أفخر فيه، مع فيديو تم تصويره قبل أزمة فيروس كورونا. هذا سيكون مشروعى المقبل الذى اتمنى أن يساعد الكثير من الناس ممّن يمرون بتجارب صعبة على عقولهم وقلوبهم".