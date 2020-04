شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جن: موت شخصية جديدة فى Guardians of the Galaxy Vol. 3 القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج جيمس جن، أن هنالك شخصية ستموت، فى الجزء القادم من Guardians of the Galaxy Vol. 3، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يموث فيها أحدى أشخاص السلسلة، فـ فى عام 2017، حينما طرح فيلمGuardians of the Galaxy Vol. 2 ، ضحى Yondu بـ نفسه لإنقاذ بيتر كويل، كما توفيت Gamora أيضًا في عالم Marvel Cinematic بعد أن ضحى والدها ثانوس بها فى خلال فيلم Avengers: Infinity War، ليتمكن من الحصول على حجر الروح.

وصرح جن بذلك ليستعد متابعى السلسلة بوداع جديد، دون الشكف عن الشخصية، سواء كانت شخصية رئيسية أو فرعية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cbr"، على أن يبدأ إنتاج العمل الجديد فى 2021.

صرح جن سابقا، أنه لن يبدأ فى العمل على الجزء الجديد من العمل ألا بعد الانتهاء من The Suicide Squad، لا انه بدأ العمل فيه، بسبب الحجر المنزلى الذى تسبب ب فيروس كورونا.

وكان قد قال المخرج الأمريكى جيمس جن، مخرج الجزء الثالث من فيلم "Guardians of the Galaxy"، جنبا إلى فيلم "The Suicide Squad"، أن كلا العملين لن يتم تأجيل موعد طرحهما، بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وأكد على أن فيلم "Suicide Squad" سيصل دور العرض فى 6 أغسطس 2021.

وقال جن "في الوقت الحالي، لا يوجد سبب لتأجيل طرح فيلم " The Suicide Squad"، ولقد كنا محظوظين لأننا استطاعنا أن نؤهل أنفسنا على العمل من المنزل، بداية من بدء إيقاف التجمعات والعمل على صناعة الأفلام، فتمكنا من استمرار العمل على الفيلم من منازلنا".

وأضاف جن " أعمل أنا ومونتير فيلم The Suicide Squad من منازلنا لنتمكن من الاستفادة بهذا الوقت، ولكن إلى الان لم يتم الانتهاء سواء من العمل نفسه، أو من الفيديو الترويجى للفيلم".

وكان قد أعلن المخرج "جيمس جن" عن أبطال عمله الجديد The Suicide Squad، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، حيث كشف عن الأسماء من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.