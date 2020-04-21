بـ"تلوين البيض والرقص والرنجة والفسيخ".. هكذا احتفل نجوم الفن بـ"شم النسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم، كواليس احتفالهم بـ"شم النسيم"، من خلال نشر صور وفيديوهات خلال احتفالهم بهذه المناسبة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "علوى" في الصور، وهي تلون البيض، خلال احتفالها بشم النسيم في منزلها مع أسرتها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورًا، تجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريهام في الصور مرتدية فستانًا من اللون الأصفر، كما حرصت أن تجعل ابنتها ليليا ترتدي نفس لون الفستان.

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كما ارتدى شريف رمزي نفس ألوان الملابس التي ارتداها نجله رمزي، من حديقة منزلهما.

وعلقت ريهام على الصور: "استمتع بشم النسيم مع عائلتي في حديقتنا".

داليا البحيري

فيما شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمقاطع فيديو من داخل حديقة منزلها.

وظهرت داليا في الفيديوهات وهي ترقص مع ابنتها قسمت، على أنغام "الدنيا ربيع"، كما نشرت صورًا لمجموعة من البيض الملون، وعلقت: "عيد سعيد، مفيش ربيع من غير سعاد حسني، وعلى فيديو آخر: "مبعرفش أرقص".

كما ظهر في صور آخرى أطباق من "الفسيخ والرنجة"، والخضروات.

صفاء جلال

كما نشرت الفنانة صفاء جلال صورًا، ومقطع فيديو، ظهرت فيهم وهي تلون البيض مع أسرتها من داخل منزلها، وعلقت: "كل سنة وانتو طيبين، شم نسيم سعييد عليكم، يا أحلى ناس في الدنيا".

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة لوجبة الغداء اليوم، المونة من "الفسيخ والرنجة، والخضروات"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وانتم طيبين".