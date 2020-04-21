مايا دياب دون مكياج ومي سليم بـ"قفطان مطرز".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بلإطلالة كاجوال، وعلقت: "عيد شم نسيم سعيد".

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي شفاف من اللونين الأبيض والأسود وسط الطبيعة.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قفطان" مطرز، وعلقت: "رمضان قرب خلاص، كل سنة وأنتم طيبين".

أسما شريف منير

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نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازي، وهو يساعدها في تصفيف شعرها، وعلقت: " كتير بيكون مشغول بس في لحظات بيكون عايز يحسسني انه جنبي، من اهم لحظات حياتي، حقيقي بمتن ليها".

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة لها من داخل مطبخ منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأبيض، وعلقت :"شاي أخضر بالنعناع بعد الرنجة".

منة تيسير

نشرت الفنانة الشابة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين ياحلوين".

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة لها ، خلال تواجدها في إحدى الدول الأوربية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الأيام الجميلة لا تأتي إليك.. يجب أن تمضي لها".

مايا دياب

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

رامي صبري

نشر الممطرب رامي صبري صصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل حديقة منزله، وعلق: "كل سنة وانتم طيبين".