تحلم بتقديم مديحة كامل وسبب رفضها ثم مشاركها بـ"البرنس"... حكايات نجلاء بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في20 أبريل 1974، ولدت الفنانة نجلاء بدر، تخرجت نجلاء من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1996، وكانت أول مذيعة مصرية تظهر على الشاشة العمانية حيث شاركت الإعلامي محمد المرجبي في تقديم برنامج لقاء الظهيرة.

ثم بدأت أولى برامجها في التليفزيون المصري، وشاركت في العديد من البرامج التي كانت بوابتها الحقيقية للدخول لمجال التمثيل، ومن هذه البرامج حكاية تشكيلية، سوارية، أنت والمليون، وأيضا البرنامج العالمي بالنسخة العربية Money Drop على قناة المحور.

وشاركت نجلاء في عدد من الأعمال الفنية الكثيرة سواء في السينما والتليفزيون منها مسلسل شارع عبدالعزيز، ومسلسل إحنا الطلبة، ومسلسل ريش نعام، والزوجة الثانية، وحكاية حياة.

وفي عيد ميلادها السادس والأربعين، نرصد لكم حكايات نجلاء بدر:

دور تتمناه

حكت الفنانة نجلاء بدر في حوار سابق أنها تتمنى تجسيد شخصية مديحة كامل في عمل تليفزيوني قائلة: "رغم إنني أعرف المعاناة والهجوم والمقارنات التي ستحدث مثلما حدث مع منى زكي في السندريلا وصابرين في أم كلثوم وغيرها، ولكن زوجي يشبهني بها، والكثير قال لي ذلك حينما نشرت صورا لي في مرحلة الطفولة والمراهقة، وأيضا الفنانة هدى رمزي في أحد اللقاءات التليفزيونية قالت ذلك".

صورة أثارت جدلاً واسعاً

انتشرت صورة لنجلاء بدر وإنجي علي وداليا مصطفى في سرير الفندق على هامش مشاركتهن بمهرجان أسوان، وعلقت نجلاء على الصورة: "لست غاضبة مما حدث نهائيا، وأرى أن الموضوع تافه للغاية، صورة عادية التقطها مجموعة من الأصدقاء، ولا أرى أن الأمر يستحق الانتقاد، وإذا كانت هناك ردود فعل سلبية فأنا أتجاهلها، ولو كان الأمر أزعجني لحذفت الصورة.

- رفضت البرنس

Advertisements

قالت الفنانة نجلاء بدر إن مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، عُرض عليها مع أول حلقتين منه، فلم تلمس الدور واعتذرت، وذلك قبل محادثات دارت بينها وبين بطل العمل محمد رمضان، ومخرجه محمد سامي، اللذان أقنعاها بعد كتابة حلقات أخرى من العمل، لتوافق نجلاء على العمل، التي تجسد من خلاله دور زوجة محمد رمضان ولها منه ابنان.

قبلة أثارت الجدل



أثارت الفنانة نجلاء بدر الجدل بقبلة مع زوجها في حفل ختام مهرجان الجونة، حيث وقف المصور قائلا: " يا نجلاء واحدة فيشاوي بقى"، يقصد على طريقة قبلة الفيشاوي لزوجته، فقبلت نجلاء زوجها أمام عدسات المصورين، لتتصدر نجلاء بدر المواقع ومحركات البحث، وسط استهجان للقبلة.

- أكثر إثارة من هيفاء وهبي

قالت الفنانة نجلاء بدر، أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبى، في "شيخ الحارة" 2017، في إجابة عن سؤال حول رأيها في هيفاء وهبي: "أنا شايفاها قمر"، بعدها سألتها بسمة وهبى "هي بتمثل كويس"، فأجابتها نجلاء "على حسب المخرج، هي محتاجة يكون معاها مخرج كويس".

ثم سألتها بسمة وهبى "مين فيكو بتمثل أحسن؟" فأجابتها نجلاء بدون تردد "أنا"، وعند سؤالها عن من الأكثر إغراءً هي أم هيفاء، قالت نجلاء بدر "أنا أكثر إغراءً من هيفاء، هي ملكة جمال لبنان، وملكة إغراء لبنان، وأنا ملكة جمال وملكة إغراء مصر".

شائعات الطلاق

تتعرض نجلاء بدر للعديد من شائعات الطلاق والانفصال، ونادرا ما ترد، لكن في ديسمبر 2019، زادت الشائعات عن انفصالها من رجل الأعمال محمد عفيفي، فقالت نجلاء بدر، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المُذاع على شاشة "روتانا"،: "أنا متجوزة وزي الفل، أنا متعمدة إني منزلش صوري، لأني ابتديت أحس إن فيه حياة شخصية، دايمًا بحب أقفل باب الشقة، أنا متطلقتش والله".