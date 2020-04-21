إليسا تثير جدل السوشيال ميديا: كورونا مؤامرة على العالم

أشعلت الفنانة إليسا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن تحدثت بتصريحات أثار الجدل مع الجمهور.

ووجهت الفنانة إليسا التحية والشكر للجيش الأبيض فى كل مكان بالعالم، مؤكدة أن المنظمة الطبية هي التي تقاتل في الصفوف الأمامية وتواجه كورونا، وتابعت: "يقفون فى الخطوط الأمامية من أجل الدفاع

عنا".

وأضافت إليسا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أن نخفف على الجيش الأبيض ونلتزم بكافة الإجراءات الوقاية والاحترازية ونلتزم بالمنازل، حتى لا نكون عوامل ضغط.

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وتابعت: "لا بد أن نخفف عنهم

المخاطر ونلتزم بالمنازل من أجل مساعدة الجيش الأبيض.. وأنا بوجه ليهم أكبر تحية فى كل مكان بالعالم".

وأكدت إليسا أنها مستبشرة خير بقدوم شهر رمضان الكريم، وتابعت: "إن شاء خلال الشهر الكريم نشوف أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن".

وأكدت أنها مؤمنة بنظيرة المؤامرة، وأن هذا هو رأيها الشخصي بالنسبة لها، وتابعت: "أنا متأكدة أن هذا الفيروس اتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريباً".