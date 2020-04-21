قدم المغنيان أحمد بهاء من فرقة "شارموفيرز"، وأمير عيد من فرقة "كايروكي"، أغنية جديدة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وظهر في فيديو "بهاء"، "عيد" من داخل منازلهم وهما يغنيان "خلي بالك يا صاحبي من الفيروس"، تحت شعار "خليك في البيت واحنا نسليك". شعار "خليك في البيت واحنا نسليك". وتم طرح الأغنية بواسطة القناة الرسمية لإحدى شركات الإتصالات تحت عنوان "لما اتنين صحاب يقررا يتسلوا في الحظر..شوفوا.."

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أمير عيد وأحمد بهاء يغنيان: إوعى تنزل من البيت يا خلبوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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