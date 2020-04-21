طرح الفنان رامز جلال الإعلان الرسمي لبرنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". وإعتاد "رامز" على استضافة نجوم كبار فى مجال كرة القدم، للوقوع فى فخ مقالبه. مجال كرة القدم، للوقوع فى فخ مقالبه.

وتعد فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي"، كالفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام فى شهر رمضان، وتبدأ بخداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير فى مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان من المقالب حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد الأحداث. عام فى شهر رمضان، وتبدأ بخداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير فى مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان من المقالب حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان الرسمي لـ "رامز مجنون رسمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.