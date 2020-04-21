بالفيديو ..عزيز مرقة يطلق "داليا"من الحجر المنزلي

أطلق النجم الأردني العالمي عزيز مرقة أغنية جديدة بعنوان"داليا" من الحجر المنزلي على قناته الخاصة بـ "يوتيوب" التي تدعم المرأة وتناهض الزواج المبكر للقاصرات بأسلوب تشويقي إنساني مميز .

وقام عزيز باستثمار وقته في المنزل ليعالج إحدى القضاياها الشائكة وهي "الزواج المبكر للقاصرات" فبعدما كانت المرأة موضوع أعماله الموسيقية، من خلال أغانٍ ذات منحى رومنسي لاقت نجاحاً واسعاً في الأوساط الشبابية مثل "هي"، "مين قلك"، و"ما في منك"، يُخرج عزيز مرقة اليوم حكاية "داليا" من الحلم وواقع "كتابها المكتوب"، في قصة مختلفة تماماً "بتكتبها بإيدها هي"، ليطلق بالتعاون مع جمهوره ومحبيه صرخة إجتماعي: "حلّو عن داليا!".

وعن كيف يمضي وقته قال عزيز : "مثلي مثل غيري يجب أن أستعمل الموارد الموجودة عندي في المنزل، وكل ما لديّ حالياً هو استديو وبيانو، لذا أكتب أغانٍ، وأخرج بأفكار جديدة والموسيقى هي فرصة لأجعل المتابعين يشاركون حتى في الأغاني التي أعمل عليها، سواء بالرسم أو بطرح الأفكار".

وعلق مرقة علي أغنية "داليا" قائلاً:"بدأت من حلم في وقتٍ سابق .. حتي استيقظتُ صباحاً، وجلست أمام البيانو، وبدأت بعزف الموسيقى التي سمعتها في الحلم.

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وشعرت أنها تعبّر عن حالة خاصة. وتركتها وقتذاك جانباً، وقلت إن وقتها سيأتي".وعن سر اختيار "داليا" تحديدا أضاف مرقة :"عندما كنت أحضُر حفلات زفاف، وأسمع ‘تلولحي يا دالية‘، كان هناك أمر ما يستفزّني بهذه الأغنية، وكنت أشعر أن الناس يردّدونها على وقع الموسيقى الإيقاعية من دون التفكير بعمقٍ في معناها". ويشرح عزيز: "كنت أتخيّل ورقة العنب وهي تتمايل بكل خفة بينما يتلاعب بها الهواء، وكنت أشعر دائماً بأن نظرتنا إلى المرأة تتسم بالخفة..."داليا في أغنية عزيز هي فتاة الغد، وهي ابنة امرأة تزوّجت بحسب تقاليد محيطها الاجتماعي في سن مبكرة جداً: "امرأة لا تعرف واقعاً مختلفاً عن بيئتها، تزوّجت بسعادة من دون أن تشعر بأنها مظلومة، وأنجبت داليا". وبما أن الأهل كثيراً ما يرغبون بتكرار تجربتهم مع أبنائهم وبناتهم، ها هي داليا الصغيرة تكبر، لتصبح فتاة فضوليّة ثائرة، تريد أن تحبّ وتبحث عن فارس الأحلام، وتنفتح على الحياة وتختبر السفر والاستكشاف والمغامرة". لكنها تصبح بدورها ضحية محتملة لزواج القاصرات، وهنا يأتي دور الوالدة: "إما الدفاع عنها، وإما أن تقنع ابنتها بضرورة العيش بالطريقة عينها واتباع النهج نفسه..."

بعد داليا... كلمتين!

داليا التي تبصر النور اليوم عبر "يوتيوب" وقنوات التواصل الإجتماعي، على أن تخرج لاحقاً إلى أثير الإذاعات والمنصّات الإلكترونية المتخصّصة، ليست بطبيعة الحال العمل الوحيد على أجندة "مرقة" حيث يقوم حالياً بالتحضير لإطلاق أغنية "كلمتين" التي ستغوص من جديد في الواقع الإجتماعي والنفسي للناس.

وقال مرقة: "أحضّر منذ أكثر من سنة لهذه الأغنية التي تتناول موضوع السلامة الذهنية بأسلوب أفخر فيه، مع فيديو تم تصويره قبل أزمة فيروس كورونا. هذا سيكون مشروعي المقبل الذي اتمنى أن يساعد الكثير من الناس ممّن يمرون بتجارب صعبة على عقولهم وقلوبهم".

ويواصل عزيز حديثه عن التفاعل مع متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: "من يعرفني يعرف أنني لو استطعت لزرت كل متابعٍ في منزله. نحن اليوم جميعاً نتواصل عبر الانترنت، وسأصل إلى منازل الناس من خلال الشاشة، في انتظار أن تعود الأمور إلى طبيعتها وأزورهم في مدنهم". وفي الانتظار، رسالة من الموسيقي الشاب إلى محبيه، تدعو إلى التركيز حالياً على داليا، ومن خلالها على قضية تمكين المرأة العربية، والحدّ من ظاهرة زواج القاصرات: "آمل ممّن يستطيع، أن نطلق سوياً حملة من خلال هذه الأغنية للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة، والحدّ من وقعها السلبي على مجتمعاتنا".