نشر النجم أحمد مكي، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر مكي في الصورة بـلحية طويلة ويرتدي باندانة حمراء، سط الخضرة والمياه، معلقاً: " كل سنة وانتم طيبيين ". والمياه، معلقاً: " كل سنة وانتم طيبيين ". Advertisements يذكر ان أخر أعمال الفنان أحمد مكى، فيلم "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام. نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مكي يشارك جمهوره صورة من وسط الطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.