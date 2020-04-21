فيديو .. نادر حمدي يشارك جمهوره كواليس "إنت أقوى"

نشر الموزع نادر حمدي كواليس تسجيل أوبريت "إنت أقوى"، والذي تم طرحه منذ يومين، وذلك من خلال مجموعة فيديوهات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "نادر" في الفيديوهات بصحبة الدكتور مدحت العدل وكارول سماحة، معلقاً :" كواليس إنت أقوىمع دكتور مدحت العدل بصوت عمرو مصطفى والفنانة المحترفة بمعنى الكلمة كارول سماحة ".
أوبريت "أنت أقوى"، طرح رسميا على اليوتيوب، وشارك فيه عمالقة الفن والغناء المصريين والعرب، وذلك لبث رسالة تضامن معالإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.
ويشارك في أوبريت "إنت أقوى" مجموعة من عمالقة الفن في مصر والوطن العربي، وهم الكينج محمد منير، وتامر حسنى، وسميرة سعيد، وصابر الرباعى، ووائل جسار، وكارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.
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