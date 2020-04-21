اللي بالي بالك.. يثير الجدل بعد عرضه على نتفليكس

أثار فيلم "اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد، موجة من الجدل عقب بدء عرضه على منصة "نتفليكس" الرقمية، وذلك بسبب شكل الترجمة العربية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من لقطات الفيلم مرفق معها ترجمة باللغة العربية الفصحى لمجموعة من "أفيهات" الفيلم، وهى ما أثارت حالة من الكوميديا والسخرية بسبب طريقة الترجمة. ترجمة باللغة العربية الفصحى لمجموعة من "أفيهات" الفيلم، وهى ما أثارت حالة من الكوميديا والسخرية بسبب طريقة الترجمة.

وقال أحد المغردين عبر حسابه: "هو الضحك مش على المشروع.. Advertisements الضحك على إن الترجمة أفقدت النص المعنى الأصلي.. حقيقي مش عارف حلها ايه في فيلم زي ده.. بس يمكن لو كتبوه بالمصري يبقى حاجة كويسة". الضحك على إن الترجمة أفقدت النص المعنى الأصلي.. حقيقي مش عارف حلها ايه في فيلم زي ده.. بس يمكن لو كتبوه بالمصري يبقى حاجة كويسة". يذكر ان فيلم "اللي بالي بالك" عرض سنة 2003، من بطولة محمد سعد ، عبلة كامل، حلا شيحة، حسن حسني، نيفين مندور.

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