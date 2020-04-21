نشر المطرب الشعبي حكيم مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". عبر "حكيم" عن سعادته بإحياء حفل شم النسيم اليوم الذي أذاعته قنوات "ON + dmc"، من أحدي الأماكن المطلة على النيل. من أحدي الأماكن المطلة على النيل. وعلق قائلًا: "يارب تكونوا انبسطوا النهاردة بالحفلة، شم نسيم سعيد عليكم يارب ورمضان كريم.. وان شاء الله فترة وتعدى وهنرجع احسن من الأول".



وقدم "حكيم" مجموعة من أشهر أغنياته خلال الحفل ومنها أغنية " رمضان كريم " وأغنيات ألبومه الجديد وهم " الرجل الصح، اه يا قلبي، سيبونا في حالنا، ليلة بمبى، رقصونى، آه بحبه ،الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة" وهنرجع احسن من الأول".وقدم "حكيم" مجموعة من أشهر أغنياته خلال الحفل ومنها أغنية " رمضان كريم " وأغنيات ألبومه الجديد وهم " الرجل الصح، اه يا قلبي، سيبونا في حالنا، ليلة بمبى، رقصونى، آه بحبه ،الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكيم بعد حفل شم النسيم: يارب تكونوا اتبسطوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.