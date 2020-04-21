“MBC مصر” تبدأ عرض مسلسلات وبرامج رمضان من اليوم.. تعرف على اوقات العرض!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 12:54 صباحاً - أعلنت قناة “MBC مصر” أنها ستبدأ عرض مسلسلات وبرامج رمضان ابتداءا من اليوم الثلاثاء 21 إبريل الجاري.

وستيم عرض المسلسلات والبرامج الرمضانية بالاوقات التالية حسب توقيت القاهرة:

مسلسل اللعبة – الساعة 7:30 مساء

مُسلسل “اللعبة” التي تدور أحداثه في أجواء صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي “مازو”، و”وسيم” حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول.

برنامج “خللي بالك من فيفي” – الساعة التاسعة مساء

“خلي بالك من فيفي” برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة النفانة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

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ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

مسلسل “2 في الصندوق” – الساعة 9:30 مساء

2 في الصندوق”، تدور أح أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي “زيكا”، و”شوقة” اللذان يعملاجداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي “زيكا”، و”شوقة” اللذان يعملان في مجال مع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

والمُسلسل الذي كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفي. تم تصوير جانب من أحداثه ببعض المدن المغربية، وهو ويُشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و”أس أس”، كل من صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي وانتصار.

مسلسل ونسني – الساعة 12 صباحا

مسلسل ونسني يناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح، كما يتضمن أكثر من ضيف شرف خلال أحداثه.