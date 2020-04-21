شاهد.. نسرين طافش في تمارين اليوغا وفتح الحوض!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 12:54 صباحاً - تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على تشجيع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على استثمار قتهم في العزل المنزلي سواءا في القراءة او الرياضة.

وفي احدث مساهماتها، نشرت نسرين طافش مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء ممارستها رياضة اليوغا والتي انتهت بحركة فتح الحوض.

وكانت نسرين طافش قد اختارت مجموعة من اربعة كتب لقراءتها خلال الفترة القادمة تضمنت روايتين وكتابين عن التنمية وعلوم الطاقة.