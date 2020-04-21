كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 12:54 صباحاً - تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على تشجيع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على استثمار قتهم في العزل المنزلي سواءا في القراءة او الرياضة.
وفي احدث مساهماتها، نشرت نسرين طافش مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء ممارستها رياضة اليوغا والتي انتهت بحركة فتح الحوض.
وكانت نسرين طافش قد اختارت مجموعة من اربعة كتب لقراءتها خلال الفترة القادمة تضمنت روايتين وكتابين عن التنمية وعلوم الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نسرين طافش في تمارين اليوغا وفتح الحوض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.