شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: يجب أن نرقص على أحزاننا.. وتؤكد: كورونا أخرج "أجمل وأقبح" ما فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إليسا إن تجربتها مع المرض كانت قاسية، ولكن تمكنت من هزيمته بالتغلب على الأحزان، وتابعت: "لازم ترقص على الأحزان ونؤمن بغد أحسن وأنه لا شىء يدوم للأبد".

وأضافت "إليسا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحاجة أم الاختراع، وما نمر به حالة مؤقتة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالى دون الاستسلام لليأس والغضب والضجر، لافتة إلى أن لبنان وغالبية الدول العربية مرت بأوقات صعبة مثل الحروب.

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وأكدت إليسا أن تفشى فيروس كورونا أخرجت أقبح وأجمل ما فينا، موضحة أن الأزمة عالمية وعليه أخرجت كل شىء فى نفوس البشر سواء سلبية أو إيجابية.

وتخطت أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها النجمة اللبنانية إليسا حاجز أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب فى 5 أيام، وهى من كلمات شادى نور وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى .

وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.