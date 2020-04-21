شكرا لقرائتكم خبر عن عابد عنانى الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان عابد عناني في مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني.

وفي تصريح لـ"الخليج 365" قال الفنان عابد عناني: "أقدم شخصية عماد عبد الحميد وهو ضابط تم رفده بسبب ميوله المتطرفة، والذي عبر عنها في إحدى خطب الجمعة بمسجد الوحدة الذي يخدم فيها، تحول على أثرها للتحقيق الذي أدى إلى فصله، وتكشف الحلقات العديد من المفاجآت.

وأكد عابد أنه يسعي دائمًا أن تكون الشخصيات التي يقدمها في الدراما مختلفة، وشخصية عماد عبد الحميد هي شخصية مختلفة بطبعها ما جعله سعيد بتلك التجربة .

جدير بالذكر أن عابد عناني تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية 2008 قسم التمثيل والإخراج، قدمه نور الشريف ضمن الوجوة الجديدة التى قدمها عام ٢٠٠٩ بمسلسل ما تخافوش وعمل معه أيضًا بمسلسل عرفة البحر وفيلم بتوقيت القاهرة ومن أخر أعماله مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني، وليالي أوچيني والأب الروحي .

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وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الإبهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلاً عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.‎

ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر ‏دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه ‏الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث ‏تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا‎".‎