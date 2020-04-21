شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "العنكبوت" تنتظر عودة السقا من بيروت لوضع خطة الانتهاء من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر أسرة فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا عودته من لبنان بعد انتهاء تصوير حلقات برنامجه الجديد "اغلب السقا" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى لفريق العمل يومين تصوير وينتهى السقا من تصوير مشاهده بالكامل .

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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وبسبب اسم "العنكبوت" يجعل السقا طوال أحداث الفيلم مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، فيعد السقا مشهور طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

وقارب أحمد السقا عن الانتهاء من برنامجه "إغلب السقا" المأخوذ عن فورمات عالمى لبرنامج المسابقات "beat the star" والمنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدمه رزان مغربى وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بين نجم البرنامج وهو أحمد السقا وعدد كبير من النجوم الضيوف،