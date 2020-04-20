شاهدوا نجمتا la casa de papel في عمر الطفولة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتان لنجمتي مسلسل .La casa de papel الإسباني البا فلوريس الشهيرة بنيروبي واورسولا كوربيرو الشهيرة بطوكيو، وهما في عمر الطفولة.



وقد حصدت الصورة الكثير من ردود الفعل الايجابية، التي اثنت على جمال النجمتين في الصورة. Advertisements يذكر ان دور البا فلوريس في المسلسل انتهى بموتها، الأمر الذي أثار حزناً شديداً لدى متابعي المسلسل، إذ انها تعتبر من اكثر الشخصيات المحبوبة فيه، وسيكون عنوان الموسم الخامس الذي لم يعرف موعد بثه بعد " الانتقام لنيروبي".

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