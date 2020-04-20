محمد رمضان في صورة حميمة مع فتاة شابة... هكذا علق عليها

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع فتاة شابة ترتدي "شورت" قصير، وبدا في الصورة وهو يحتضنها بمناسبة عيد ميلادها مشيرا إلى انها ابنة صديقه.
وقد اثارت الصورة الكثير من ردود الافعال، وتساءل البعض عن موقف زوجة رمضان، وما إذا كانت تشعر بالغيرة من الصورة الحميمة.
من جهة ثانية، يتابع رمضان مرحلة مونتاج المشاهد الأخيرة من مسلسل "البرنس" الذي سيخوض من خلاله الموسم الرمضاني المقبل لعام 2020، ويشاركة في البطولة عدد كبير من نجوم الوسط الفني.
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي
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