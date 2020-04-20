جامعة القاهرة تحيل فتاة تيك توك للتحقيق

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها فتاة التيك توك حنين حسام طالبة كلية الأثار بجامعة القاهرة خلال الفترة الماضية علي مواقع التواصل الإجتماعي، قامت جامعة القاهرة بإحالة هذه الفتة للتحقيق من الشكاوي التي تلقتها الجامعة من فيديوهات هذه الفتاة والتي وصفت بالغير أخلاقية .

Advertisements

وقرر دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إحالة هذه الفتاة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع القيم والأداب العامة، وأشار إلي أن الجامعة تلقت الكثير من الشاكوي ضد هذه الفتاة حول إنها تقوم بعمل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية ، وانه بحث فورا عن هذه الفتاة وتبين إنها طالبة بالفرقة الثانية بكلية الأثار وتم إحالتها للتحقيق فورا، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

وانهي الخشت حديثه مؤكدا أن الجامعة ستتخذ أقصي العقوبة تجاه هذه الفتاة ومن الممكن أن تصل هذه العقوبة للفصل.

علي ناحية أخري بدأت الشرطة المصرية في فحص الفيديوهات التي نشرتها الفتاة وإذا تبين إنها غير إخلاقة بالفعل سوف تواجه السجن .

اقرئي ايضا : شتائم وضرب وتهديد النجوم لرامز جلال في برومو "رامز مجنون رسمي"