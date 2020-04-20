توبا بويوكستون تمد يد المصالحة لزميلتها بيرين سات

بعد خلاف غير معلن، مدت الممثلة التركية توبا بويوكستون يد المصالحة لزميلتها بيرين سات، ما أثار استغراب الآلاف من الأتراك والنقاد لأنها هاجمتها منذ وقت قصير وزعمت إنها تلعب العديد من المشاهد الجريئة التي لا تستطيع تقديمها.



توبا نشرت مقطعًا من مسلسل “الهدية” لبيرين، والذي عُرض منذ شهور قليلة على موقع “نتفلكس” وحقق نجاحًا جماهيريًا هائلًا، وتغزلت بأداء زميلتها.



كتبت: “لا أعتقد ثمة ممثلة أفضل في تركيا من بيرين سات، إنها كالشمس تلمع وتجذبك نحوها”.



تابعت: “هي حالة متكاملة من الإبداع والجمال، أدهشتني بهذا المسلسل الرائع”.



وكانت توبت قاد اثارت قبل اسابيع الكثير من الجدل، بعد ان دافعت عن نفسها من تهمة التعري، رافضة مقارنة مشهدها في مسلسل "السلطنة العثمانية" بمساهد زميلاتها الجريئة.

إقرئي أيضًا:

صور الأميرة السويدية صوفيا: من الحياة الملكية إلى التمريض لمكافحة فيروس كورونا

مذيع اميركي يعتذر من ليدي غاغا بعد انتقاده تعاون منظمة الصحة العالمية معها



وأكدت أنها ضد التعري بشكل كامل خلال تجسيد الأدوار في المسلسلات والأفلام السينمائية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجرأة مطلوبة أيضا في الأعمال الدرامية.

Advertisements



وأكدت توبا أنها ترفض تصوير مشاهد عري مع زملائها حتى لو دفع لها المنتجون ملايين الدولارات.



وقالت الفنانة التركية الشهيرة في تصريحات نقلتها لوسائل إعلام محلية: “قلت إنني ضد التعري بالكامل، أي إظهار جسدي كله دون أن أرتدي شيئا، وهذه قناعاتي منذ احترافي الفن، وقبله عرض الأزياء”.



وأضافت:” الجرأة مطلوبة أحيانا، ومن واجبي كممثلة أن ألعب جميع الأدوار بما فيها الساخنة والتي تتطلب مشاهد حميمية”.



وبررت توبا بويوكستون لزميلتها المعروفة بيرين سات التي أشارت إلى أنها أكثر جرأة منها وقالت: “بيرين سات من كبار النجمات وما قدمته أعلى من أي تقييم”.



كلام توبا اعتبر هجوما على بيرين، التي سألها أحد الصحافيين عن هجوم زميلتها عليها فقالت: “أحترم آراء الجميع، ويحق لهم أن يعطوا آراءهم لكنني لا أعطي رأيًا بأحد، ولا أرد برأي على رأي أحد، الجميع أحرار”.



تابعت: “أحب توبا وأعدها من الجميلات والموهوبات وتابعت بعض أعمالها، وعلاقتنا جيدة لذا لا أعتقد أنها تريد إيذائي”.