نسرين طافش تنشر فيديو وهي تمارس رياضة اليوغا

View this post on Instagram

الممثلة السورية #نسرين_طافش تنشر فيديو لها خلال قيامها بممارسة #اليوغا @nesreentafesh #unknown #الرياضة_بالبيت #namasté #طور_نفسك #اهتم_بنفسك #خليك #يوجا #flexiblity #peace #love