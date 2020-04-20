نسرين طافش تنشر فيديو وهي تمارس رياضة اليوغا

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو لها على حسابها الخاص في انستغرام أثناء ممارستها رياضة اليوغا.



وظهرت نسرين بالفيديو وهي تقوم ببعض الحركات التي تتطلب ممارسة مكثّفة ولياقة بدنية.

شاهدوا الفيديو هنا:

وقد أرفقت نسرين الفيديو بجملة قالت فيها: "إن أفضل رحلة يقوم بها الانسان هي رحلة إلى داخله".

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