نجوى كرم: يخربيتكم حوّلتوا التيك توك إلى تيك دوم

جذب تطبيق «تيك توك» العديد من النجوم والمشاهير الذين بدأوا في استخدامه والتسلية من خلال نشر فيديوهات خاصة بهم به.

وأحدث المنضمين إلى تيك توك هي الفنانة نجوى كرم التي تتماشى دائماً مع موضة التجديد والتطور الذي يفرضه الجيل الجديد على العالم، فقررت خوض تجربة تيك توك ولكن على طريقتها الخاصة ومن خلال جمهورها.

اقرئي ايضا : هل تزوجت الفنانة درة سراً من رجل الأعمال المصري هاني سعد؟

Advertisements

وعلقت نجوى كرم حيث قالت «يخرب بيتكم كيف حولتوا الـ Tik Tok لـ Tak-Dom وولعتوها، عم راقبكن ومبسوطة فيكن»، هكذا علقت نجوى مع بداية استعمال جمهورها لمقطع صوتي لها من برنامج «تاراتاتا» مع نيشان عندما سألها وقتها عن إيقاعات الدربكة.

وردت نجوى على تفاعل كارول سماحة على فيديوهات Tik Tok حيث غردت: «أحببت كثيراً.. إنه واحد من أفضل فيديوهات Tik Tok عندي»، فأجابتها نجوى: «ونحنا منحبك».

وكانت ماريتا الحلاني من أول المشاركين في مقطع نجوى الصوتي على Tik Tok حيث صوّرته بمشاركة شقيقتها دانا، وأبدت كرم إعجابها بالفيديو.



اقرئي ايضا : الأزمات تلاحق هيا الشعيبي.. ماذا عن تهمة سرقة أموال المتبرعين؟