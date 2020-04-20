بالدليل: دينا الشربيني تقيم مع عمرو دياب بمنزل واحد

ظهرت مؤخراً الفنانة دينا الشربيني ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أجرت دينا اللقاء من داخل منزلها نظراً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وكشف القاء أن دينا الشربيني تقيم مع الفنان عمرو دياب في نفس المنزل، حيث أظهر الديكور أن المنزل الذي تصور دينا به اللقاء هو منزل الفنان عمرو دياب الذي التقط به العديد من الصور. Advertisements اقرئي ايضا : الأزمات تلاحق هيا الشعيبي.. ماذا عن تهمة سرقة أموال المتبرعين؟ وركز بعض النشطاء في التفاصيل الخاصة بديكور المنزل؛ ليتأكدوا أن دينا الشربيني أجرت اللقاء التليفزيوني لبرنامج «الحكاية» من داخل منزل عمرو دياب، حيث إن النقوش الموجودة على الحوائط التي خلفها هي نفس النقوش الموجودة في بعض الصور التي التقطها الهضبة داخل منزل من قبل.

الغريب في الأمر أن الهضبة ودينا لم يعلنا بشكل رسمي حتى هذه اللحظة زواجهما ولا يعلم أحد السبب في ذلك.



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