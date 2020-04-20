الأزمات تلاحق هيا الشعيبي.. ماذا عن تهمة سرقة أموال المتبرعين؟

شن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً وانتقادات لاذعة ضد الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، التي تثير الجدل بين الحين والآخر بسبب تصريحاتها.

وأشار الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن فنانة كويتية قررت جميع التبرعات من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا، لكنها لم تقم بتوزيعها.

واتهم بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بذلك، لاسيما أنها كشفت في الآونة الأخيرة عبر صفحتها الرسمية على تطبيق «سناب شات» عن توزيعها الطماطم والبصل للمحتاجين.

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وشدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة المشاهير الذين يجمعون التبرعات من أجل مساعدة الفقراء بهدف التأكد أنهم لا يستغلون الناس ولا يسرقون أموالهم، بل يوزعونها بالفعل على المحتاجين.

وفي وقت سابق، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً وانتقادات لاذعة ضد الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بعدما أثارت الرأي العام الكويتي، على خلفية قولها «بالنسبة حق الناس إللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم بالعافية وسامحوني على القصور وهذا شيء بسيط مني».

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما ذكرته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، يؤكد أن هذا التصرف لم يكن عملاً من أجل الخير ودعم الفقراء، إنما التباهي والمنة ليس أكثر.

وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بالاعتذار لما بدر منها، وضرورة عدم الإشهار بعمل الخير، معتبرين ما ذكرته يعد تصرفاً جارحاً للمحتاجين والفقراء، ومحاولة منها لاستغلالهم من أجل تلميع نفسها.

