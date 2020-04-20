هل تزوجت الفنانة درة سراً من رجل الأعمال المصري هاني سعد؟

انتشر مؤخراً عدد من الأخبار حول ارتباط الفنانة التونسية درة، برجل أعمال مصري يدعى هاني سعد، حيث بدأت القصة بنشر النجمة التونسية صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ أيام، من داخل إحدى السيارات وهي تحتسي كوباً من القهوة، لتخفى جزءًا من أرقام اللوحة المعدنية للسيارة، ليربط الجميع الصورة مع صورة رجل الأعمال هاني سعد مع سيارته من نفس النوع، والتي تحمل نفس رقم اللوحة المعدنية، وهو ما دعا الكثير لطرح تساؤلات عن ارتباطهما ووجود علاقة عاطفية بينهما.

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وذهب البعض إلى أن درة تزوجت سراً من هاني سعد، لكنهما لم يعلنا عن الموضوع حتى الآن، في الوقت نفسه استبعد أن تكون درة تزوجت سراً خاصة أنها لم تتزوج من قبل، ومن المفترض أن تقيم حفل زفاف ضخم.

وأكد مقربون من درة أنها لم تتزوج من هاني سعد سراً، كما أنهما لم يرتبطا بشكل رسمي، لكن العلاقة التي بينهما لا تتعدي كونها علاقة عاطفية.

