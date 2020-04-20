كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 11:52 مساءً - طرحت فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الاثنين، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، من تقديم رامز جلال، والمعروض خلال شهر رمضان.
يعرض البرنامج الذي تم تصويره في إمارة دبي الخليجية، لقطات خاطفة لضحاياه من المشاهير، مثل ياسمين صبري وغادة عادل وياسمين رئيس ونبيلة عبيد وفيفي عبده وأمينة خليل وباسم ياخور والمطرب الإماراتي عبد الله بالخير ومطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.
كما يكشف رامز جلال في البرومو أنه سيجعل ضحاياه يمرون بتجربة مخيفة، سترغمهم على البكاء والضحك في وقت واحد.
ويظهر رامز في بعض اللقطات وهو متنكر في شخصيات مرعبة شهيرة، مثل “دراكولا” و”فريدي كروغر” والمهرج من فيلم الرعب الأمريكي “إت”.
وسيعرض برنامج “رامز مجنون رسمي” في رمضان على قنوات “إم بي سي مصر” و”إم بي سي العراق” و”إم بي سي 5″ و”إم بي سي 5″.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم فيفي عبده وياسمين صبري.. شاهد صراخ وبكاء النجوم في “رامز مجنون رسمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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