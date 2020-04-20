شاهد.. مذيعة تنهار على الهواء: “الشعب اللبناني ممنوع يجوع”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 11:52 مساءً - لم تستطع الاعلامية اللبنانية يمنى شري من حبس دموعها فبكت على الهواء بسبب الازمة المعيشية الخانقة التي يمر بها لبنان حاليا.

حديث يمنى شري جاء أثناء مشاركتها في حملة “صامدون” التي تنظمها قناة الجديد وتحديداً الموجهة الى المغتربين اللبنانيين.

وبكت يمنى شري على الهواء بينما كانت تروي طلب سيدة منها لـ “كرتونة اعاشة” وقالت: “الوضع هالقد صعب تخيلوا اهل لبنان بالطريق عم يطلعوا يشوفوا مين عم يعطي كراتين كرمال ياخد كرتونة اكل”.

وتابعت يمنى شري: “الشعب اللبناني ممنوع يجوع ممنوع ينزل اكثر من هيك” وتوجهت الى المغتربين قائلة “انتوا مظلومين انتوا تعبتوا وتغربتوا وتركتوا اهلكم وشقيتوا من الفجر للنجر انتوا اخواتي” واضافت “بدكم تساعدونا ممنوع حدا من منطقتكم او ضيعتكم او جاركم او انسان يمرق بهذه الازمة ويكون جوعان”