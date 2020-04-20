شيريهان توجه رسالة لجمهورها قبل بدء رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية شيريهان، رسالة خاصة جمهورها بعد الرسائل التي تلقتها عن أعمالها الفنية قبل بدء شهر رمضان.

شيريهان، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “كلمة في قلبي الحقيقة مش عارفة أرتبها أو أصيغها، بس معناها إني أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام”.

وأضافت: ” متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع.. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد.. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة”.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة شيريهان، تصوير مسرحيتها الاستعراضية “كوكو شانيل”، والمقرر أن تعود من خلالها للساحة الفنية وذلك بعد غيب سنوات طويلة، والمسرحية من تأليف الكاتب مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري.

وقال الكاتب مدحت العدل في تصريحات صحفية، إنه لا يعرف موعد عرضها حتى الآن، خاصة أن المسئول عن إنتاج العمل وتسويقه شقيقه المنتج جمال العدل.

وعلى الرغم من سلسلة التأجيلات إلا أن الشركة لم توضح سبب هذا التأخير خاصة أن الإعلان عن عودة شيريهان كان من خلال مؤتمر كبير ضم العديد من أشهر نجوم الوسط الفني والإعلام.

شيريهان، تعاقدت على تقديم 3 مسرحيات ووصفهم المنتج مدحت العدل بأنهم سيكونوا عروض عالمية لم تقدم في أي عمل من قبل وتتناسب مع عودة شيريهان للمسرح بعد غياب سنوات طويلة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيريهان المسرحية، كان مسرحية “شارع محمد علي” التي شاركت في بطولتها برفقة الفنان فريد شوقي، وهشام سليم، ووحيد سيف، والمنتصر بالله.

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و قال المخرج هادي الباجوري، في تصريحاته مؤخرًا لبرنامج “عرب وود”، إن الفنانة شيريهان أنها كانت في أعلى مستوى خلال التحضير لمسرحيتها، وقال: “مستواها أعلى من زمان كمان”.

مسرحية “كوكو شانيل” كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة شيريهان، تصوير مسرحيتها الاستعراضية “كوكو شانيل”، والمقرر أن تعود من خلالها للساحة الفنية وذلك بعد غيب سنوات طويلة، والمسرحية من تأليف الكاتب مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري.

وقال الكاتب مدحت العدل في تصريحات صحفية، إنه لا يعرف موعد عرضها حتى الآن، خاصة أن المسئول عن إنتاج العمل وتسويقه شقيقه المنتج جمال العدل.

وعلى الرغم من سلسلة التأجيلات إلا أن الشركة لم توضح سبب هذا التأخير خاصة أن الإعلان عن عودة شيريهان كان من خلال مؤتمر كبير ضم العديد من أشهر نجوم الوسط الفني والإعلام.

شيريهان، تعاقدت على تقديم 3 مسرحيات ووصفهم المنتج مدحت العدل بأنهم سيكونوا عروض عالمية لم تقدم في أي عمل من قبل وتتناسب مع عودة شيريهان للمسرح بعد غياب سنوات طويلة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيريهان المسرحية، كان مسرحية “شارع محمد علي” التي شاركت في بطولتها برفقة الفنان فريد شوقي، وهشام سليم، ووحيد سيف، والمنتصر بالله.

و قال المخرج هادي الباجوري، في تصريحاته مؤخرًا لبرنامج “عرب وود”، إن الفنانة شيريهان تستعد لعمل مسرحي جديد باسم “كوكو شانيل” وأكد أنها كانت في أعلى مستوى خلال التحضير لمسرحيتها، وقال: “مستواها أعلى من زمان كمان”.

مسرحية “كوكو شانيل” كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب