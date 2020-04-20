ريم عبدالله بطلة العاصوف: لست أنا من فتح المجال للسعوديات لدخول عالم التمثيل

الإثنين 20 أبريل 2020

ريم عبدالله

لأول مرة قامت الفنانة السعودية ريم عبدالله بالتعليق على دخولها مجال التمثيل كامرأة سعودية، قائلًة أن "المنتجين لم يكونوا وقتها يصدقون أن امرأة سعودية ستدخل مجال التمثيل".



وأشارت ريم عبدالله خلال حلولها ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية الى انه "كان هناك اجتماع بين المنتجين وكان بينهم عمر الديني، وكان وقتها مدير إنتاج، موضحة أنه اتصل بعدها على المنتج حسن عسيري وقال له: "أنا التقيت في نجمة كبيرة وبعدها انطلقت".

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ولفتت ريم عبدالله الى أن "أول تجربة أداء لها في التمثيل كانت صعبة لدرجة أنها كانت تجهل الميديم من الكلوز". وتابعت: "كان المخرج يقول لي إنتي ميديم أقول إيش وما كنت أدري هذه المصطلحات ولكن كنت حابة اتكلموا فهموني أنا هنا أتعلم لإني ما درست تمثيل وما دخلت معاهد وهذا الشيء كان مجهودي".

وأكدت ريم أن بدخولها مجال التمثيل لم تفتح الباب لباقي الفنانات السعوديات للتمثيل، مضيفًة: "المجال كان مفتوح للكل ومن كان يريد الدخول إليه فليدخل".

ريم عبد الله، هي ممثلة سعودية عرفت أثناء ظهورها في مسلسل "طاش ما طاش" بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.

واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل. لها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012، وتؤدي حاليا دور رئيسي في مسلسل العاصوف.