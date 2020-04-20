جمال سنان: تكبدنا خسائر مادية.. ويكشف مصير الدراما الرمضانية لشركة "إيغل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد صاحب شركة "إيغل فيلمز" المنتج جمال سنان، أنه قرر وبالاتفاق مع محطة Mbc التي تعرض مختلف الأعمال الدرامية الخاصة به تأجيل عرض "دانتيل" إلى ما بعد شهر رمضان، كاشفًا عن أن السبب وراء ذلك هو عدم إنجاز التصوير وتسليم الحلقات قبل الشهر الفضيل لانتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع.

وعلق جمال سنان على موضوع التأجيل قائلا : "كل تأخير وفيه خير"، منوهًا إلى أن المسلسل سيعرض بعد انتهاء شهر رمضان بما يؤكد أنه لن يتم تأجيله لرمضان المقبل وذلك ليحسم الجدل حول أي تأويل قد يحدث من جانب البعض.

وأردف "سنان" قائلًا: "كل تأخير فيه خير.. انتظروا النجوم سيرين عبدالنور، محمود نصر سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود ونخبة من أبرز النجوم بعد شهر رمضان إن شاء الله".

وبات من المؤكد أن مسلسل "أولاد آدم" سيخوض غمار الدراما 2020، وهو من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".

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وتشكل ماغي شخصية القاضية "ديما" في ثنائية مع "غسان" الذي يؤدي دوره الممثل السوري مكسيم خليل، بينما تتشارك الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر أدائها لشخصية "مايا" الى جانب الممثل السوري قيس الشيخ نجيب بدور "سعد"، حيث تدور أحداث مسلسل "أولاد آدم" حول هاتين الثنائيتين، اللتين: "تتقاطعان في حدثٍ مفصلي، تنعكس تداعياته على مصائر الشخصيات الأربعة، وتدفع أحداث العمل إلى الأمام، على نحوٍ مشوّق".

ووصف الكاتب رامي كوسا، في إحدى مقابلاته الإعلامية، المسلسل بـ "المُسلي"، مؤكدا أن العمل "مشغول بمنطق اليوميات، ويضع المشاهدين أمام مجموعة من الأسئلة التي يُمكن أن تسأل اليوم في كل بيت"، كاشفا عن أن أحداث المسلسل تجري في سجن النساء، بعيداً عن ثنائيتي (ديما/غسان) و(مايا/سعد)، وسنروي من خلاله للناس ما قد لا يعرفونه عن هذا المكان".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع المنتج جمال سنان؛ إذ تحدث عن تأجيل بعض الأعمال الرمضانية، كاشفا عن الأعمال الأخرى الخاصة بالشركة والتي ستخوض السباق الرمضاني.