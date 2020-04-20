السيناريست معتز كرم يحضر لـ «حارة فاطيمة»

يواصل الكاتب والسيناريست معتز كرم تحضيرات لفيلم جديد يخوض به تجربة الكتابة مع نوعية الأعمال التي تنتمى إلى الرعب والإثارة، والذى يشرع حاليا فى كتابته، بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، وقد انتهى من المعالجة الدرامية للفيلم الذى تجمعه بعقد جلسات عمل مستمرة مع الجهة المنتجة التى ستتولى إنتاجه وانطلاق تصويره الفترة المقبلة،والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ويعتمد الفيلم الجديد والذى يحمل اسم مبدئى"حارة فاطيمه" على التصوير فى أماكن خارجية عديدة.

ومن ناحية أخرى، يواصل السيناريست معتز كرم كتابة حلقات الموسم الجديد من المسلسل الإذاعى"يوميات فريدة" الذى يدور في قصص وحكايات مختلفة تدور كل قصة منهما في ثلاثية، ويعد من أضخم الأعمال الدرامية الإذاعية إنتاجا لما يتضمنه من مشاركة عدد من النجوم العرب، والمقرر عرضه على إذاعة صوت العرب وإحدى المحطات الإذاعية الخليجية.

ويتناول المسلسل خلال 30 حلقة منفصلة المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة في الحياة اليومية، وسيذاع بشكل يومى.

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يذكر أن المسلسل من إخراج أحمد المنتصر، وإنتاج شركة كيان برودكشن للأنتاج الفنى ويضم نخبه كبيرة من فنانين الوطن العرب والفنان أحمد بدير من مصر.

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