عمر خيرت في حفل جديد على قناة "وزارة الثقافة المصرية" الإثنين

تقدم قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حفلا موسيقيا جديدا للموسيقار عمر خيرت وذلك دعما من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، لقرارات الدولة بمكوث الشعب في المنازل للحد من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

ومن المقرر أن يبث الحفل غدا الأحد الموافق 19 إبريل في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتضمن الحفل مقتطفات من المقاطع الموسيقية لعمر خيرت خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت شعار "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".

وكانت وزارة الثقافة قد بثت عبر قناتها بموقع "يوتيوب" الحفل الأول لعمر خيرت "أون لاين" وذلك يوم 26 مارس الماضي، وحقق الحفل نسبة مشاهدة كبيرة وكان بمشاركة كل من المطرب علي الحجار، ومدحت صالح.

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