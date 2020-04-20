بسنت صيام ووالدها يقلدان ليلى مراد ونجيب الريحاني

نشرت الممثلة بسنت صيام فيديو يجمعها بوالدها الممثل أحمد صيام عبر تطبيق TikTok.

ظهر الأب وابنته وهما يقلدان مشهدا من فيلم "غزل البنات"، أثناء غناء أبطال الفيلم ليلى مراد ونجيب الريحاني "عشانك أنت".

فيلم "غزل البنات" من إنتاج عام 1949، ومن تأليف نجيب الريحاني وإخراج أنور وجدي. قد يهمك أيضا: الحب والسياسة والدين فى حياة ليلى مراد أشرف عبدالباقي يكشف كواليس تجديده مسرح "نجيب الريحاني"

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