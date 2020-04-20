بصور جديدة أنغام تهنئ جمهورها بشم النسيم

شاركت الفنانة أنغام صورة جديدة لها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وكتبت عليها معلقة :"كل سنة وأنتم طيبين -Happy Easter “

وتفاعل عدد كبير من متابعيها بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي :

كل سنة وإنتى أجمل

كل سنة وإنتى طيبة يا قمر الله لايحرمنا من هذا الجمال

يا روحى كل سنة وإنتى منورة

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على جانب آخر، تواصل أنغام، العمل على أغاني ألبومها المقبل، حيث اختارت بالفعل عددا من الأغنيات وتواجدت في الاستوديو للانتهاء من البعض منها.

يذكر أن آخر البومات أنغام، الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.

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