ساندي تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة ساندي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت ساندي على الصورة قائلة :" عيد شم النسيم".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" قمر يا ساندي ". وتابعت أخرى قائلة :" كل سنة وانتي طيبة يا ساندي". ويذكر أن آخر أعمال ساندى البوم "اتنين فى واحد" والذى يضم 8 اغان متنوعة . Advertisements قد يهمك أيضا: ساندي تحقق أمنية أطفال مرضى السرطان ساندي تكشف موقفها من الزواج للمرة الثالثة

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