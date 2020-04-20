شكرا لقرائتكم خبر عن "ملحوقش يرتبطوا".. ليدي جاجا وبولانسكي بطلا شائعة جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم أحد التقارير أن النجمة العالمية ليدى جاجا تحاول "يائسة" أن تتزوج وتنجب أطفالا قريبا، وهى الشائعة التى أثارت الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، ونفاها موقع "جوسيب كوب" الشهير المعنى بالتحقق فى الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، فقد تواصل الموقع مع أحد المقربين من ليدى جاجا والذى نفى القصة تماما، وأكد أن جاجا لا تحاول على وجه السرعة الزواج من بولانسكى أو إنجاب أطفال، وهى ليست المرة الأولى التى يطلق نفس الموقع الذى نشر الشائعة سلسلة طويلة من الشائعات عن ليدى جاجا فى السابق .

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقريرا يؤكد أن المغنية الشهيرة تبحث بالفعل عن الزواج من حبيبها الحالى رجل الأعمال مايكل بولانسكى، حيث أكد مصدر مجهول للموقع أنه بعد انتهاء علاقات جاجا السابقة، لم تعتقد أبدا أنها ستعثر على الحب مرة أخرى ولكن بعد أشهر قليلة من المواعدة، نجمة البوب مستعدة حاليا للاستقرار.

وأكمل المصدر كلامه قائلا: "جاجا ومايكل يشكلان couple رائعا، لكنها تريد المزيد، إنها مستعدة لتكون زوجة فهى كانت تخطط دائما أن تبدأ فى إنجاب الأطفال فى منتصف الثلاثينات من عمرها، وبالطبع مايكل استطاع أن يجعلها سعيدة جدا، ومن الممكن أن تطلب جاجا الزواج من مايكل، لكنها تحاول أن تتحلى بالصبر.