شكرا لقرائتكم خبر عن إيفا ميندز تكشف سبب عدم نشرها صور أطفالها من زوجها رايان جوسلينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة إيفا ميندس زوجة رايان جوسلينج عن سبب عدم نشرها صور أطفالهما على السوشيال ميديا وذلك ردًا على أحد المتابعين ممن وجه لها ذلك السؤال، حيث أجابت ميندز عن أن آولادها لا يزالون صغارًا جدًا ولا يفهمون ما يعنيه نشر صورتهم على الإنترنت وبالتالى هي لا تسمح لنفسها بنشر صورهم لأنهم لم يمنحوها الموافقة على ذلك.

وكان النجمان رايان جوسلينج وإيفا ميندز تزوجا سرًا في حفل عائلى اقتصر على حضور مجموعة من أصدقائهما وأفراد عائلتهما بعيدًا عن أى صخب إعلامى، وذلك عام ٢٠١٦، بعد أن جمعتهما علاقة حب منذ عام 2011 وقدما معا فيلم " The Place Beyond The Pines “.

من جانب أخر وافق الممثل العالمى رايان جوسلينج على تقديم دور البطولة، بجانب إنتاج فيلم "Project Hail Mary"، بالمشاركة مع شركة MGM، استنادًا إلى رواية Andy Weir التى تحمل نفس الاسم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ويدور فيلم "Project Hail Mary" الجديد حول رائد فضاء بمفرده على متن سفينة فضائية تحاول إنقاذ الأرض.

ونشرت رواية Weir الأولى "The Martian" عام 2011، القصة التى تتبع رائد فضاء أمريكيًا تقطعت به السبل بمفرده على كوكب المريخ فى عام 2035، تم طرح الفيلم، الذى أخرجه ريدلى سكوت وبطولة مات دامون فى عام 2015 وحقق نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر، ووصلت إيراداته إلى 630 مليون دولار حول العالم، بالإضافة إلى 7 ترشيحات لجوائز الأوسكار.

فى عام 2017، نشر Weir روايته "Artemis"، التى تتبع امرأة تُدعى Jazz، المقيدة ببلدتها الصغيرة Artemis، المدينة الوحيدة على القمر، مع الديون المستحقة والمرتب الذى بالكاد يغطى الإيجار، لا يمكنها أن تقول لا عندما تنخفض فرصة تغير الحياة، اشترت فوكس ونيو ريجنسى حقوق الفيلم وأرفقا فيل لورد وكريس ميللر للمخرج.