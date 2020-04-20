"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على هامش مهرجان كان السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور، ضمن برنامج "La Fabrique Cinéma de l'Institut français" المقام على هامش مهرجان كان السينمائي.

وأعن المخرج خالد منصور أن الفيلم يشارك ضمن البرنامج بجانب 10 أفلام أخري من دور مختلفة ومن المقرر إقامة فعالياته "أون لاين" بعد تعليق جميع مسابقات وعروض مهرجان كان السينمائي لأجل غير مسمى للحد من انتشار فيروس كورونا.

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تدور أحداث الفيلم حول رامبو، كلب حسن وصدیقه الوحید، الذي يتورط في حدث خطیر دون ذنب، لیصبح بین لیلة وضحاھا مطاردًا من قبل الدولة. یدفع هذا بحسن إلى البحث عن طريقة غیر رسمیة وآمنة لخروج رامبو من البلاد وإنقاذه من مصیر مجهول.

وقال مخرج الفيلم، خالد منصور "واحد من أحلامي من وقت ما قررت أشتغل في صناعة الأفلام هو مهرجان كان، كنت مقرر إني هفضل أروحه كزائر لحد ما أروح كمشارك، واعتبرت إني من حسن حظي إن خلاص هروحه لأول مرة وكمشارك بمشروع فيلمي الروائي الطويل الأول، لكن للأسف القدر قرر يأجل الزيارة دي، وأتمنى تكون الزيارة الجاية بالفيلم نفسه وهو بيتعرض في واحدة من مسابقات المهرجان".

كان القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 الذي تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم ، قد أعلنوا أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذي عادة يقام علي هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 الي 26 يونيو لإقامته علي الانترنت وذلك لدعم المهنيين في صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمي من إدارة المهرجان.